Dopo il titolo conquistato con il Flamengo, l’ex Inter Gabigol si è reso protagonista in negativo la scorsa notte per le strade di San Paolo. L’attaccante brasiliano è stato arrestato e poi rilasciato dalla polizia, insieme al rapper MC GUI e altre 200 persone, perché si trovava all’interno di una bisca clandestina in un quartiere a sud della città brasiliana.