Gabigol: “Le critiche di De Boer? Avrei preferito mi dicesse tutto in faccia. Ma…”

Gabriel Barbosa, attaccante dell’Inter attualmente in prestito al Santos, ha parlato ai microfoni del Daily Mail tornando sulle critiche di Frank De Boer nei suoi confronti: “La cosa buffa è che lui non mi ha mai detto niente faccia a faccia, non ha mai fatto cenno. Era il mio allenatore e avrebbe potuto farlo. Ma non è un problema, lo prendo come un suo tentativo di aiutarmi nel cambiare quello che dovrei migliorare. Non mi sconvolge, rispetto la sua opinione”.

Foto: Gabigol Twitter