Gabigol avvisa l’Inter: “A gennaio torno. Parlerò con il club, ho grande fiducia”

Gabigol, attaccante dell’Inter attualmente in prestito al Santos, ha rilasciato un’intervista soffermandosi sul suo futuro ai microfoni di ESPN: “Questo premio mi riempie di orgoglio. Ancora non so cosa succederà nel mio futuro. A gennaio tornerò all’Inter, dovrò parlare con l’Inter, con altri club e poi si vedrà. Ma ora ho bisogno di riposare un pochino, ci penseranno i miei agenti. Sono tranquillo, ho dimostrato cosa posso fare e ho grande fiducia. Sono molto sincero, le possibilità di rimanere qui sono molto poche. Ci saranno delle trattative, ma ovunque andrò voglio essere felice e giocare con continuità. Ipotesi Flamengo? Sono felice per il calore dei tifosi del Flamengo. Ho già detto che voglio giocare al Flamengo un giorno. Non so però quando accadrà”.

Foto: Gabigol Twitter