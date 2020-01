Gabigol al Flamengo, conferme totali dal Brasile: in arrivo l’annuncio

Gabigol e il Flamengo, il copione sta per essere rispettato. Dal Brasile (da ESPN a Uol Esporte) arrivano totali conferme dopo quanto vi abbiamo riferito nei giorni scorsi: l’attaccante, esaurito il prestito, lascerà l’Inter a titolo definitivo e continuerà a indossare la maglia rossonera dopo aver vinto campionato e Copa Libertadores. In arrivo l’annuncio: l’ufficialità – come si legge tra le colonne delle sopracitate fonti – di Gabigol al Flamengo è attesa nelle prossime ore. Nelle casse dell’Inter una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Gabigol è pronto a fare coppia con Pedro, recentemente prelevato dalla Fiorentina.

Foto: Twitter ufficiale Flamengo