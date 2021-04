Gabbiadini: “Vengo da un periodo duro. Il dialogo con Candreva sul rigore? Me lo sentivo”

Manolo Gabbiadini, autore del momentaneo 2-1 della Samp sul Verona dal dischetto, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Mi dà soddisfazione questa vittoria, ma anche il gol perché vengo da un periodo un po’ duro. Sono stato fuori parecchi mesi ed è stata dura. Ora però sono contento. Nella ripresa siamo entrati con molta voglia. Volevamo questa vittoria contro una diretta concorrente, l’abbiamo ottenuta.

Dialogo con Candreva? Mancava Quagliarella, siamo entrambi rigoristi. Me la sentivo io, ho preso la palla per primo e me la son tenuta stretta”.