Gabbiadini: “Sono stato colpito profondamente, ho avuto sintomi leggeri. Ora sto bene e attendo l’ultimo tampone”

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria risultato positivo al Coronavirus, ha parlato della sua esperienza giunta quasi alla conclusione a Sky Sport: “Questa tragedia mi ha colpito profondamente, così come ha colpito milioni di italiani e di persone in tutto il mondo. Ero qua a casa, pensavo soprattutto ai miei genitori che sono chiusi in casa da un mese e ho detto che bisognava fare qualcosa. Noi che abbiamo visibilità possiamo fare tanto per persone meno fortunate di noi. La mia malattia è stata leggera, ho avuto la febbre per un giorno e una brutta tosse per 5 o 6 giorni. Quando ero a casa il dottore mi chiamava ogni giorno ed ero sempre sotto controllo. Ora sono tornato negativo, ma come da prassi devo attendere altre 24 ore per il secondo tampone che mi darà la certezza di essere guarito”.

Foto: Sampdoria Twitter