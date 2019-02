Gabbiadini: “Possiamo fare cose importanti. Giampaolo? Non c’era bisogno di convincermi…”

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN in vista della prossima sfida contro il Cagliari: “Giampaolo è un allenatore che mi piace molto. Prima di venire non l’ho sentito, non c’era bisogno di convincermi. So già cosa si prova ad indossare questa maglia, conosco tante persone e la città e per questo è stata una scelta semplice tornare alla Samp. Io non sono cambiato nel tempo. Penso sempre di essere sempre lo stesso. Sono cresciuto rispetto alla prima esperienza alla Samp, ho fatto due anni a Napoli, in un grande club in cui ho giocato in Europa, poi ho giocatori altri due anni in Inghilterra dove sono cresciuto da un altro punto di vista. Ora ho un figlio, un altro in arrivo. Sono più maturo ed esperto. Obiettivi? Abbiamo le qualità per fare qualcosa di importante, perché siamo un bel gruppo. La squadra gira, sono arrivato da poco e devo cercare di entrare velocemente nei ritmi e nei sincronismi”, ha chiuso Gabbiadini.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria