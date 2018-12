Gabbiadini, l’agente: “Manolo incedibile? Serve chiarezza. Sono arrivate offerte dall’Italia”

Intervistato da RMC Sport, Silvio Pagliari, agente di Manolo Gabbiadini, ha parlato del futuro del suo assistito, attaccante del Southampton: “Il Southampton ha cambiato allenatore ieri (l’altro ieri, ndr) quindi dobbiamo vedere che succede. Una settimana fa era incedibile, oggi non si sa, dobbiamo vedere se sono cambiati gli scenari oppure no. Andrò in Inghilterra perché in questi momenti serve chiarezza anche per poi pensare al calciomercato”. Bologna e Fiorentina potrebbero essere destinazioni possibili? “Con Corvino in passato qualcosa c’era stato poi però non si era concretizzato. In questo momento non faccio nomi anche perché come ho detto prima per Gabbiadini rimanere in Premier League sarebbe comunque importante. Sono arrivate delle offerte, anche dall’Italia, vedremo cosa succederà”.

Foto: Daily Star