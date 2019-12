Gabbiadini: “Io in panchina? Non ero al top, contento per il gol. Vittoria voluta fortemente”

Manolo Gabbiadini, match winner nel derby contro il Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN: “Sono contento perché veniamo da un periodo un po’ complicato e il derby è sempre una partita a sé. Ci sono stati tanti falli, si è visto. Poi son stato fortunato a centrare l’angolino con il sinistro”.

La mia esclusione dall’inizio?

“Ho avuto un piccolo fastidio in settimana e per questo non sono partito titolare. Ero un po’ contrariato ma siamo un bel gruppo e chi va in campo dà sempre tutto”.

La classifica?

“Siamo partiti male, non siamo abituati ad essere in quella posizione. Quindi giochiamo un po’ contratti, ora vinciamo qualche partita e vediamo se acquistiamo un po’ di sicurezza”.

L’ultimo mio gol nel derby del 2014?

“Me lo ricordo, vincemmo sempre 1-0”.

Foto: Sampdoria Twitter