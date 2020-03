Gabbia: “Un peccato interrompere la stagione, stavo giocando bene. Speriamo finisca tutto”

Matteo Gabbia, giovanissimo difensore del Milan, ha parlato del momento attuale in Italia ai microfoni di Sky Sport: “Sto bene, sia io che la mia famiglia, questa è la cosa più importante. Per quanto riguarda la situazione sportiva dispiace, ma spero di tornare a vivere certe emozioni, ora penso a tenermi allenato. Grande occasione rinviata? E’ la mia speranza, avevo iniziato a giocare e ne sono molto contento. E’ sempre stato il mio sogno giocare al Milan, la spinta che ti dà giocare per la tua squadra del cuore è unica, spero di rimanere a lungo in rossonero”.