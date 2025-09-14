Gabbia: “Siamo dispiaciuti per Maignan, in settimana farà gli esami. Allegri ci ha dato uno stimolo in più”

14/09/2025 | 23:50:36

Matteo Gabbia ha analizzato a DAZN la vittoria del Milan contro il Bologna: “La reazione del mister ce l’abbiamo avuta anche noi, ci ha dato uno stimolo in più. Siamo felici di avere con noi lui e il suo staff, dobbiamo ascoltarli per fare il meglio in questa stagione. Maignan? Era molto dispiaciuto, in settimana farà degli esami. E’ il nostro capitano e leader, in partita dà tutto e faccio anche i complimenti a Terracciano per come è entrato. Ci ha dato un grande aiuto. Già a Lecce abbiamo dato delle risposte, in primis a noi stessi. Anche gli attaccanti ci hanno dato una mano, agevolando anche noi dietro. Il mister ci sta martellando ogni giorno, noi abbiamo voglia di migliorare e di spingerci sempre più in là”.

Foto: Instagram Gabbia