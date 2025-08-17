Gabbia: “Non facciamo proclami. Lavoriamo in silenzio. Tifosi straordinari”

17/08/2025 | 23:41:06

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Bari.

Queste le sue parole: “Sicuramente quella che è stata la stagione passata abbiamo cercato di lasciarcela alle spalle dal primo giorno, siamo stati bravi, noi e lo staff di Milanello, ad aver resettato tutto. Un grazie speciale a tutte le persone che sono venute oggi, uno stadio così ad agosto è incredibile”.

Ci credete allo scudetto? “Non è un fatto di crederci, ma di volontà. Abbiamo l’ambizione di vincerle tutte, è un qualcosa dovuto alla maglia che indossiamo. Non è il momento dei proclami: è il momento di essere lucidi, umili, è il momento di concentrarci e lavorare bene”.

Foto: sito Milan