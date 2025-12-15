Gabbia, nessuna lesione. Trauma in iperestensione del ginocchio

15/12/2025 | 11:17:03

Sospiro di sollievo per il Milan e Matteo Gabbia. Durante la partita contro il Sassuolo disputata ieri, il difensore ha riportato un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro. Gli accertamenti clinico-strumentali eseguiti in data odierna hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali. Lo riporta MilanNews. Il giocatore si è accasciato ieri a terra e aveva fatto preoccupare Massimiliano Allegri, che lo aveva rapidamente sostituito. C’era attesa per gli esami di questa mattina che hanno scongiurato l’ipotesi lesione.

foto x milan