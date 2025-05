Gabbia: “Leao è fortissimo, non deve ascoltare le critiche. Noi ce lo coccoliamo”

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-1 in rimonta contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Reazione dopo aver preso il primo schiaffo? Non sono d’accordo. Ultimamente non è stato così, a Venezia e Udine abbiamo segnato prima noi. Siamo stati bravi a recuperarla, grazie anche a chi è entrato. Leao è fortissimo, non deve ascoltare le critiche: è un campione che ci coccoliamo ogni giorno perché ci fa vincere le partite. Le somme le tireremo alla fine, inutile parlare ora di quello che sarà alla fine. Dobbiamo cercare di vincerle tutte”.

Foto: sito Milan