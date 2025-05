Gabbia-Joao Felix, il Milan vince tra la contestazione di San Siro: 2-0 al Monza

24/05/2025 | 22:41:33

Il Milan vince 2-0 contro il Monza. Poche emozioni sul campo di gioco nel primo tempo, diversa la situazione sugli spalti dove la tifoseria rossonera fa sentire tutto il suo disappunto sulla stagione. La partita si apre con la contestazione della Curva Sud che si dispone formando la scritta “Go Home” per mandare un messaggio alla dirigenza. Per il resto del tempo, invece, regnano i fischi provenienti da ogni settore dello stadio. Tornando al campo, invece, nel finale di primo tempo il Monza trova il gol con Keita Balde. Ma l’arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco di Kyriakopoulos a inizio azione. La gara si sblocca nella ripresa, intorno all’ora di gioco: calcio d’angolo, pallone sul primo palo, lì c’è Gabbia che salta meglio di tutti e gira la sfera in porta dove Pizzignacco non riesce ad arrivare. Sempre su palla ferma arriva il raddoppio dei rossoneri con Joao Felix che pennella sopra la barriera. Pizzignacco la tocca, ma senza riuscire a spingere fuori dalla porta il pallone. Termina così 2-0 a San Siro, il Milan termina il campionato con una vittoria. Il Monza, invece, saluta la Serie A.

Foto: Instagram Milan