Gabbia: “Grande delusione, stagione negativa. Ora dobbiamo chiudere con dignità”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il difensore del Milan, Matteo Gabbia, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro il Bologna: “Siamo delusi di come è andata la partita, è difficile trovare le parole giuste: è una stagione negativa per noi, una brutta serata che poteva essere bella se facevamo meglio”.

Sulle energie per ripartire: “In questo momento di energia ce n’è poca, abbiamo messo quello che avevamo in campo ma non è bastato. Ora restano due partite per chiudere la stagione con dignità e alla fine tireremo le somme”.

Sulle difficoltà di palleggio:”Perché il Bologna pressa molto uomo contro uomo, crea difficoltà non solo a noi ma a tutti: ha vinto o pareggiato con le squadre più forti. Noi sicuramente potevamo fare meglio, in questi casi bisogna anche avere la forza di dire bravi agli altri”.

Sulla gomitata di Beukema: “In questo momento è superfluo, c’è poco da aggiungere: penso sia abbastanza chiaro però non cambia nulla. Dobbiamo pensare alle cose di campo che dovevamo fare meglio nel resto della partita, non tornare a Milano con la coppa è stata una delusione”.

