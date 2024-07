Gabbia: “Fonseca ha in mente un calcio propositivo. Morata è un campione. Seconda stella? Pensiamo a lavorare”

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, facendo il punto sul momento in casa rossonera.

Queste le sue parole: “Sensazioni? Molto positive. Le sedute sono intense e richiedono un grande sforzo. Diamo tutto per adattarci al nuovo metodo di lavoro. Anche il gioco è diverso? Fonseca ha in mente un calcio propositivo. Bisogna sfruttare questo inizio di stagione per assimilare i nuovi concetti. L’arrivo di Morata? Alvaro è un campione d’Europa e ha vinto tanto in carriera. Adesso abbiamo in squadra un attaccante straordinario che ci aiuterà parecchio. La seconda stella? Ora penso a partire bene e a lavorare con la massima concentrazione. Poi, è chiaro, il Milan è un club importante, ambizioso, prestigioso e unico. L’Inter è la favorita nella corsa allo scudetto? I favoriti mi interessano poco. L’Inter è una grande squadra, inutile girarci intorno”.

Foto: twitter Milan