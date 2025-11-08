Gabbia: “Dovevamo fare meglio. Abbiamo buttato due punti”

08/11/2025 | 23:43:31

Mattia Gabbia ha parlato a Dazn dopo la sfida tra Milan e Parma: “Non siamo scesi bene in campo, non siamo riusciti a compattarci e comunicare nella maniera giusta e alla fine non abbiamo difeso bene. È questo il grande dispiacere di questa sera ed è quello che ci deve far migliorare per non perdere più punti del genere, perché quest’anno ne abbiamo già persi abbastanza di questo tipo. li errori di questa sera non sono per come è stata preparata la partita ma perché potevamo fare meglio noi in campo con più attenzione e comunicazione, potevamo essere più attivi in alcune situazioni. C’è comunque molto dispiacere perché sono stati buttati due punti, dobbiamo avere la calma di migliorare queste cose per cercare di vincere anche queste partite”.

