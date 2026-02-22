Gabbia: “Domani farò gli esami. Ora cerchiamo di migliorare”

Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato a Sky Sport: “Domani farò degli esami, ma non è la cosa più importante sicuramente rispetto a quello che dobbiamo guardare. Dobbiamo guardare a noi stessi. L’ho detto dopo partite che abbiamo vinto in passato e lo ridico oggi: dobbiamo cercare di migliorare, guardare noi stessi, cercare di fare punti così a fine anno non avere rimpianti perché abbiamo fatto il massimo di quello che potevamo fare. È questo quello che ci diciamo in spogliatoio: fare un grande lavoro in settimana e poi andare in campo per provare a vincere”.

Foto: Instagram Milan