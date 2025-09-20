Gabbia: “Dobbiamo continuare così per toglierci delle soddisfazioni. La fascia da capitano è un sogno”

20/09/2025 | 22:53:50

Matteo Gabbia ha parlato a Sky Sport dopo Udinese-Milan: “E’un sogno che si è esaudito la fascia da capitano, porterò un bel ricordo a casa grazie a Pulisic, con una vittoria è più bello. Voglio che torni Maignan il primo possibile adesso. Il mister ci dà certezze tramite il lavoro della settimana, stiamo seguendo lui e lo staff. Dobbiamo continuare così per toglierci delle belle soddisfazioni. Andiamo avanti così e poi in primavera vedremo dove siamo”.

FOTO: X Milan