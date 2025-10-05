Gabbia: “Dei rimpianti non ce ne facciamo niente, partita che fa parte di un percorso”

06/10/2025 | 00:18:04

Mattia Gabbia ha parlato a Dazn dopo Juventus-Milan: “Dei rimpianti in questo momento ce ne facciamo poco. Dobbiamo prendere il positivo che c’è stato nella gara di oggi, analizzare col mister le cose da migliorare. Avevamo contro una squadra valida e forte, dobbiamo essere razionali e capire che questa è una partita che fa parte di un percorso. Non siamo contenti al 100% perché volevamo vincere ma abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo. Il rigorista oggi era Pulisic e l’ha tirato lui. Poi capita a tutti di sbagliare ma è un giocatore fenomenale che determina con gol e con gli assist e che dà sempre il 100%. Può succedere anche a lui di sbagliare un tiro, non c’è nessun problema”.

Foto: Instagram Milan