Gabbia: “Baresi figura fondamentale per il Milan, noi giovani cerchiamo di essere alla sua altezza”

20/11/2026 | 18:50:14

Matteo Gabbia ha parlato durante la cerimonia dei Premi GLGS: “Io penso che Franco sia una leggenda, e penso che Fondazione Milan racchiuda la bellezza dell’importanza che ha avuto lui come uomo e come calciatore. Ho avuto la fortuna di partecipare all’incontro settimana scorsa con i bambini che giocavano a Calcio Seduto e mi sono emozionato perché ho visto nei loro volti e nei loro occhi la gioia, il piacere di giocare e divertirsi, la voglia di riuscire a competere tra di loro e sono sicuro che Franco sarebbe stato orgoglioso di quello che è riuscito a creare insieme alla società. Come persona soprattutto, oltre che come calciatore, è stata una figura fondamentale per la società Milan, per noi ragazzi che in questo momento stiamo cercando di essere all’altezza più possibile di quello che ha rappresentato lui per questi colori. Quello che a me fa ogni volta emozionare è sentire i racconti delle persone che l’hanno vissuto da vicino: si sente, si percepisce la grandezza che ha raggiunto prima di tutto come uomo e questa è la cosa che più di tutto mi fa emozionare”.

Foto: Instagram Gabbia