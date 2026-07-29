Gabbia: “Amorim? Vogliamo apprendere le sue idee velocemente. Cagliari? Estate ricca di delusione”

29/07/2026 | 09:35:51

Matteo Gabbia ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello sport: “Sicuramente c’è stato un altro cambio rispetto alle stagioni precedenti e, di conseguenza, dobbiamo metterci a disposizione, perché un allenatore nuovo ha le sue idee ed è giusto che noi calciatori facciamo il massimo per aiutarlo e per apprendere il suo credo nel minor tempo possibile. Il precampionato ci aiuterà a conoscerci. Quello è un ricordo negativo che ci ha fatto trascorrere un’estate ricca di delusione. Avevamo affrontato lo scorso anno con uno spirito positivo, cercando sempre di fare il massimo, ma all’ultima giornata non abbiamo centrato il risultato che volevamo. Adesso bisogna essere bravi a capire che quello è il passato e non si può più cambiare. Il calcio ci offre l’opportunità di iniziare un nuovo campionato”.

Foto: Instagram Gabbia