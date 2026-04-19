Gabbia: “Allegri è fondamentale per noi, siamo tutti dalla parte del Milan”

19/04/2026 | 18:01:34

Gabbia ha parlato a Sky Sport dopo Verona-Milan: “Sicuramente sono una coincidenza le sconfitte senza di me. La partita di oggi non era facile, poi sul campo sono sempre toste. Oggi era importante tornare alla vittoria, prendersi i tre punti e di questo dobbiamo essere felici. Le cose che ho detto l’altro giorno le ribadisco: Allegri è fondamentale per noi. Nessuno ha mollato un secondo oggi: siamo tutti dalla parte del Milan”.

Foto: Instagram Gabbia