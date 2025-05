Gabbia: “Al Milan deve restare chi lo vuole davvero, non ho sentito nessuno chiedere la cessione”

25/05/2025 | 14:00:14

Intervistato da Sport Mediaset, il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato dei possibili adii tra i suoi compagni di squadra: “Io questa voglia di fuga non l’ho vista in nessun giocatore, tutti si sono messi a disposizione fino alla fine anche nelle difficoltà. Penso sia giusto che rimanga qui chi davvero vuole rimanere. Non ho visto nessuno che vuole andare via ma comunque è importante che chi rimane qua dia l’anima e non abbia altro in testa, ma solo il Milan, e si concentri a fare il meglio possibile in campo e a Milanello ogni settimana”.

Foto: Instagram Milan