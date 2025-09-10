Gabbia: “Abbiamo cambiato molto, è iniziato un percorso diverso. Speriamo si riveli vincente”

10/09/2025 | 23:53:19

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato a margine del Premio Gentlmen.

Queste le sue dichiarazioni: “L’umore in questo momento è positivo, abbiamo tanta voglia di fare una bella stagione, consapevoli del fatto che la prima partita non è stata quella che ci aspettavamo. Abbiamo avuto una bella reazione in settimana, siamo stati lucidi e non ci siamo fatti condizionare. Siamo stati felici di vincere la gara prima della pausa, dove abbiamo lavorato bene. Ora siamo pronti per questo mese”.

Sul mercato: “Onestamente la società ha fatto le sue scelte ed è giusto che si prenda atto di quello che si è cambiato. È stata bravissima la società a portare giocatori che ci hanno dato un plus. Si respira un’aria positiva a Milanello, c’è molta qualità. Siamo vogliosi di fare un anno bello, consapevoli che è cambiata gran parte della squadra, ma anche vogliosi di fare un bel lavoro. Mi sento anche di ringraziare i ragazzi che sono andati via, nonostante l’anno scorso sia stata una stagione poco positiva le colpe sono da dividere con tutto il gruppo squadra, quindi li saluto e abbraccio forte. Si è deciso di fare dei cambiamenti, è iniziato un percorso diverso, speriamo si riveli vincente”.

Sulla fase difensiva: “Stiamo lavorando molto: su fase difensiva, sul blocco squadra, il mister ci spiega quanto sia importante lavorare tutti insieme, non come unico blocco. Adesso è anche inutile parlare, faremo parlare il campo, questo è ciò che conta”.

Foto: sito Milan