Gabbia: “Abbiamo alzato l’asticella, ora dobbiamo tornare a vincere e non subire gol”

28/10/2025 | 23:00:41

Gabbia ha parlato a Dazn dopo Atalanta-Milan: “Dobbiamo fare in modo di migliorare e tornare a vincere le partite. Il primo tempo potevamo fare un pochino meglio. Il secondo tempo è stato meglio. Oggi abbiamo fatto una partita attenta, ma questa partita non ci lascia felici perché abbiamo alzato l’asticella quest’anno. Questa squadra ha bei giocatori, abbiamo grande voglia di fare bene anche se non possiamo vincere tutte le partite. Abbiamo commesso qualche errore tecnico nel primo tempo, meglio nella ripresa. Dobbiamo lavorare ed essere ambiziosi e fare una bellissima annata. Il pareggio di oggi ci lascia degli spunti positivi su cui lavorare, la partita per buoni tratti è stata fatta bene. Lo staff e Allegri hanno fatto un grande lavoro e hanno sistemato molto, c’è ancora da migliorare, prendere gol non ci lascia felici e dobbiamo tornare a non subirli. Quando la squadra lavora tutta insieme fa bene, i centrocampisti e gli attaccanti ci danno una grande mano e diventa difficile trovare spazi, è merito di tutti se subiamo meno”.

foto x milan