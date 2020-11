Gabbia: “A Napoli per vincere. Dobbiamo essere ambiziosi”

Intervistato da Sky Sport, il difensore del Milan e dell’Under 21, Matteo Gabbia, ha parlato in vista della gara del Milan a Napoli, domenica sera. Il giovane difensore vuole il massimo dalla trasferta partenopea.

Queste le sue parole: “La partita di Napoli sarà difficile, contro una squadra che sta facendo benissimo, al San Paolo sono sempre pericolosi, sarà una gara emozionante. Se noi del Milan vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati dobbiamo cercare di vincere gare del genere e dimostrare che non siamo in testa per caso. Siamo soddisfatti fino a questo momento ma il percorso è ancora lungo e dobbiamo essere ancora ambiziosi, con la voglia di vincere tutte le partite. Siamo pronti, prepariamo la prossima partita e non pensiamo alla classifica. Tra dieci gare potremo fare un primo bilancio e capire dove possiamo arrivare”.

Foto: Instagram Milan