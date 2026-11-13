Gabbia: “A gennaio potrei tornare, voglio evitare ricadute”

13/11/2026 | 19:00:29

Le parole di Matteo Gabbia a margine di un evento: “Questo è sicuramente un momento difficile, ma che mi dà la possibilità comunque di stare vicino alla squadra, di cercare di dare il mio appoggio anche nei momenti positivi o negativi che ci sono. Questo è quello che sto facendo, oltre ovviamente a fare quello che posso per cercare di tornare il prima possibile e dare un contributo sul campo. Gli alti e bassi della squadra? Penso che sia un qualcosa su cui dobbiamo cercare di metter la testa, dobbiamo cercare di capire l’importanza di ogni gara. A gennaio potrei tornare ad allenarmi in gruppo, potrebbe essere quello il periodo. Stiamo cercando di lavorare molto e fare tutto nel miglior modo possibile, voglio evitare delle ricadute”.

foto x milan