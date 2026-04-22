Gabbanini: “Penso si possa fare molto bene, altrimenti non sarei venuto qui. Questo club per me rappresenta qualcosa di importante”

22/04/2026 | 16:55:08

Il nuovo direttore sportivo del Pisa, Leonardo Gabbanini, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Questo club per me rappresenta qualcosa di importante dal punto di vista di prospettiva, penso si possa fare molto bene, sennò non sarei venuto qui. È una possibilità di poter mettere a frutto il tanto lavoro che ho fatto fino a oggi. Ho girato molto, internazionale non è sinonimo di migliore, ma ti permette di avere un’ampia esperienza su diverse cose, hai più possibilità di valutare bene le persone. Come ho visto da fuori il progetto? Quando si parla di progetto, ho sentito forte e chiara la volontà di migliorarsi e andare avanti sempre nel migliore dei modi. Ora c’è una situazione oggettiva di difficoltà, questo è importante perché ci sono tante persone che seguono il Pisa, c’è da stare attenti al momento non facile, dobbiamo rivedere qualcosina per prendere spunto e avere un futuro che abbia la concretezza nei risultati sportivi. Cosa mi sento di poter dare? Sarebbe presuntuoso dire che posso dare tanto da qui alla fine, ma cercherò di dare serietà perché dobbiamo sapere che tante persone in questo momento soffrono. Io sono toscano, so che non è facile per noi sopportare determinate cose. Ho una visione anche futuristica, è stato un po’ paradossale e audace la scelta di anticipare la mia entrata, la vedo lungimirante. Avevo qualche dubbio all’inizio, noi tendiamo a pensare che così retrocederò io, ma ho voluto impegnarmi perché, comunque vada, poter conoscere giocatori e società prima di fare scelte è molto professionale. Non è tipicamente italiano, ma è molto intelligente”.

Foto: Facebook Pisa