Futuro Scamacca: Marroccu è proprio l’ultimo a poter decidere

Ci sono direttori che dovrebbero fare i direttori, quando ci riescono, piuttosto che sbilanciarsi in previsioni che non competono a loro. Francesco Marroccu ci ha messo la faccia, come dicono quelli che stendono tappeti senza pudore, dicendo che alla fine Gianluca Scamacca resterà al Genoa. Ora, è possibile che – tirando a indovinare – alla fine la situazione possa essere questa, ma di sicuro Marroccu è l’ultima persona a poter parlare, essendo il direttore sportivo del Genoa all’interno della sua frastagliata carriera tra Cagliari e Brescia, non essendo il proprietario del cartellino di Scamacca. A meno che non abbia rilevato da solo le quote di maggioranza del Sassuolo, sinceramente non ci risulta. Scherzi a parte, aspettiamo i prossimi passaggi: un grande club, la Juve nel caso specifico, è l’unico a poter prendere Scamacca a gennaio in prestito con obbligo di riscatto tra 18 mesi. E se il Sassuolo decidesse di aprire al prestito con diritto di riscatto, cosa che non escludiamo al cento per cento, lo farebbe solo per la Juve in virtù degli ottimi rapporti tra i club. A meno che, ripetiamo, Marroccu non sia diventato all’improvviso il proprietario del cartellino di Scamacca: in tal caso, non avendolo saputo, gli facciamo i complimenti anticipati.