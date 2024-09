Futuro di San Siro, Sala: “A metà settembre incontrerò Inter e Milan”

Interpellato durante la commemorazione dei 42 anni dall’omicidio di Carlo Alberto dalla Chiesa, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato dei piani futuri per San Siro, anticipando ai presenti l’appuntamento con Inter e Milan che si terrà a metà settembre, col fine di discutere del tema e della possibile permanenza delle due squadre nell’impianto per i prossimi anni.

Le dichiarazioni: “Certamente a metà settembre ci incontreremo con Inter e Milan, perché anche noi abbiamo necessità di capire cosa vogliono e possono fare. La nostra proposta a questo punto è solida, al momento opportuno riferiremo al Consiglio comunale e sarà a valle di una comprensione di un vero interesse da parte delle squadre. Noi sappiamo che da un lato dobbiamo fare una gara e a oggi andrebbe strutturata dando il ruolo fondamentale alla funzione del calcio e con le due possibilità sia di vendita che di concessione a lungo periodo, 90 anni o qualcosa del genere, però non credo possa essere una trattativa, nessuno di noi vuole guadagnarci. Io vorrei togliere un problema e dare una vita futura a Milano, il prezzo non lo stabiliamo noi ma l’Agenzia delle Entrate che ha un incarico che formalmente le abbiamo dato. Non sto parlando dello stadio, ma anche dell’area attorno dove l’ipotesi non è una sola, quindi l’Agenzia delle entrate ha il suo bel da fare. Ci sono due o tre possibilità, a seconda di fin dove le squadre possono avere interesse, è da definire per farci cosa ma c’è un punto fermo dello spazio delle regole del Pgt”.

Foto: Instagram Sala