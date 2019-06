Furto in casa Perisic a Milano: colpo da oltre 80mila euro

Disavventura per Ivan Perisic. Il croato si è presentato poco dopo mezzogiorno alla caserma dei carabinieri di via della Moscova per denunciare un furto nel suo appartamento al diciannovesimo piano del Bosco Verticale a Milano. Il calciatore dell’Inter ha raccontato di aver scoperto che qualcuno ha portato via dal primo cassetto della sua cassettiera tre orologi, per un valore complessivo di oltre 80mila euro. Due erano della moglie: un Rolex da 20mila euro e un’edizione limitata di Audemars Piguet, modello Carolina Bucci, da 50mila. Uno suo: un Hublot in acciaio da 12mila euro.

Foto: Twitter ufficiale Inter