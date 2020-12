Furto in casa Paolo Rossi, la moglie: “Hanno voluto infangarlo mentre l’Italia lo piangeva”

Bruttissimo episodio avvenuto nella mattinata di ieri, quando durante il funerale a Paolo Rossi a Vicenza, la sua casa a Bucine in provincia di Arezzo, è stata svaligiata da alcuni ladri.

Federica Cappelletti, moglie di Pablito, ha parlato a QN dell’episodio di sciacallaggio: “Non bastava la morte di Paolo hanno voluto infangarlo nel momento in cui tutti in Italia piangevano per la sua scomparsa. Potrebbero essersi portati via anche 100mila euro e non me ne fregherebbe niente. Ma è il gesto che stordisce, che fa male davvero”.

Foto: Twitter Paolo Rossi