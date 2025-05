Furlani: “Tare? La scelta giusta da cui ripartire: competenza, determinazione e valori forti”

26/05/2025 | 19:15:51

L’Amministratore Delegato di AC Milan, Giorgio Furlani, in merito all’ingaggio di Igli Tare come direttore sportivo, ha dichiarato: “Siamo felici di accogliere Igli Tare nella famiglia rossonera. La scelta giusta da cui ripartire: competenza, determinazione e valori forti, unite a una solida conoscenza del calcio italiano e una visione internazionale, lo rendono la figura ideale per contribuire al rilancio del Club, attraverso lo sviluppo di un progetto sportivo ambizioso”.

Foto: sito Milan