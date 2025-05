Furlani: “Tanti errori, ma domani si riparte. Tare? La settimana prossima sarà quella degli annunci”

24/05/2025 | 20:45:33

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha così parlato: “Tra i nostri tifosi c’è rammarico, delusione, rabbia, frustrazione: sono sentimenti che abbiamo anche noi. La stagione si chiude oggi, da domani ricominciamo con la nuova stagione.Cosa non ha funzionato? Non si può parlare di una sola ragione: siamo talmente distanti che non c’è solo un motivo. Da domani si riparte, bisogna aggiustare e migliorare tante cose”.

Su Igli Tare: “La settimana prossima sarà quella degli annunci e aspettiamo qualche giorno”.

Sulle offerte per i calciatori: “Io mi focalizzerei su cosa dobbiamo fare per integrare questa rosa. Sono stati fatti tanti errori, dobbiamo migliorare nell’interesse del Milan”.

Sull’essere fuori dalle Coppe europee: “Per come siamo messi, non abbiamo bisogno di sacrifici”

Su Conte: “Complimenti a mister Conte e al Napoli, hanno fatto un’impresa straordinaria. Gli errori sono stati tanti”.

Foto: sito Milan