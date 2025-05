Furlani: “Stagione fallimentare. Sono stati fatti degli errori, condividiamo la delusione dei tifosi”

15/05/2025 | 00:30:39

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, l’amministratore delegato, Giorgio Furlani, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro il Bolgona: “Complimenti al Bologna. Stagione fallimentare, siamo lontani dagli obiettivi fissati a inizio anno. Condividiamo la delusione dei tifosi, sono stati fatti degli errori”.

Su Gerry Cardinale: “Sono convinto che la pensa esattamente come me. Siamo delusi per oggi e per tutta la stagione. Il progetto del Milan lo sappiamo tutti”.

Infine, sul come ripartire: “Siamo a mezzanotte e mezzo dopo una brutta sconfitta, non rispondo adesso”.

Foto: Twitter Milan