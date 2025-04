Furlani: “Non siamo contenti dei risultati di questa stagione. Nuovo ds? Non abbiamo ancora deciso”

Giorgio Furlani dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Mediaset, in vista del derby con l’Inter valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Partita molto importante, il derby ha un peso specifico diverso e in più è una semifinale di coppa che è un obiettivo da inizio stagione”.

Sul nuovo direttore sportivo: “Non siamo contenti dei risultati di questa stagione, i risultati sportivi sono il centro del club. Vogliamo migliorarli e stiamo lavorando per la prossima stagione. All’interno del club ci sono varie preparazioni che stiamo facendo, non abbiamo ancora chiuso con nessuno. Vogliamo migliorare la parte sportiva”.

Su Ibra: “Zlatan non è mai stato assente. Siamo sempre in contatto e lavoriamo in totale armonia. Forse all’esterno c’è un po’ di confusione, ma sicuramente Zlatan continuerà a far parte di questo progetto”.

Cosa deve fare il nuovo ds del Milan? “Nelle ultime due stagioni non abbiamo avuto un ds tradizionale, sperando il ruolo in varie persone. Vogliamo prendere un direttore più tradizionale e riconsolidare quei ruoli in una persona. Si lavorerà con l’obiettivo di avere successo sul campo”.

Foto: sito Milan