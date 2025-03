Furlani: “Nessun caso con Ibrahimovic. Il ds? Ancora nessuna decisione presa”

Giorgio Furlani, dirigente del Milan, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Lazio.

Queste le sue parole: “A inizio stagione le aspettative erano alte, non abbiamo fatto quello che volevamo fare. Con onestà, nonostante la vittoria della Supercoppa, la stagione è insufficiente. Dobbiamo necessariamente fare qualcosa in più”.

Cosa non ha funzionato?

“Quando le prestazioni sono al di sotto delle aspettative, non c’è un colpevole, lo siamo tutti e mi includo tra i colpevoli. Tutte le scelte passano da me, la delusione dei tifosi mi appartiene: dobbiamo guardare avanti e fare bene a partire da oggi con questa sfida delicata”.

C’è una ricerca sul Direttore Sportivo?

“Noi dobbiamo migliorare di tanto i nostri risultati sportivi: se ci sono figure che possiamo portare nel club, le consideriamo. In questo momento non è stato presa alcuna figura”.

Lo sfogo di Conceicao, i possibili problemi interni: c’è un’aria pesante?

“Siamo delusi dalle prestazioni, ma siamo anche uniti. Non c’è nessun caso Furlani-Ibra, un caso sull’allenatore: siamo focalizzati sul lavoro che ci aspetta oggi”.

