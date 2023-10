Furlani: “Nel 2028 la prima partita nel nuovo stadio”

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video nel pre partita della agara di Champions League contro il Borussia Dortmund di tanti temi, a cominciare dal nuovo stadio per i rossoneri: “Stiamo cercando di fare uno stadio nuovo, non possiamo come squadra di calcio essere competitivi a livello europeo senza una struttura attrezzata. Parliamo da 5 anni da ora, 2028 sarà la prima data che giocheremo nel nuovo stadio. Il Milan ha bisogno di un posto nuovo, andiamo in giro per imparare dagli altri e implementare il nostro progetto”.