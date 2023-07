Furlani-Moncada: rapidi, veloci e incisivi. Con tanti saluti al passato

La cosa più brutta nei giorni del raduno del Milan è stata la performance al microfono di chi celebrava il “funerale” per il divorzio con Paolo Maldini, come se senza di lui il club rossonero non potesse andare avanti. Chiamasi informazione nostalgica. Abbiamo sempre rispettato Maldini, con i suoi pregi e con i suoi difetti, ma non ci piace il commento prevenuto a prescindere, un tappeto sempre steso. Bisogna essere sinceri: Furlani e Moncada hanno fatto un grande lavoro, hanno investito tanto e messo a disposizione di Pioli ragazzi di straordinaria qualità. Chukwueze sarebbe (sarà) la panna della torta. È giusto dirlo, sottolinearlo, ribadirlo, togliendo i tappeti senza senso e rispettando chi ha lavorato benissimo. Non è corretto dare spazio ai nostalgici quando l’attuale dirigenza ha riacceso l’entusiasmo con un mercato fin qui pirotecnico. Certo, il campo dirà ma la semina è stata fin qui ottima e abbondante. Il passato è alle spalle, stop.

Foto: Twitter Milan