Furlani: “Lo scorso anno non è andato come volevamo. Si riparte con ambizione”

11/07/2025 | 09:44:10

A margine di un evento con gli sponsor in casa Milan, ha parlato anche Giorgio Furlani.

Queste le parole del dirigente rossonero: “Non l’ho nascosto ed è inutile nasconderlo: la stagione passata non è andata come volevamo. Ripartiamo da questa stagione con l’obiettivo che abbiamo tutti gli anni, cioè essere competitivi per vincere le competizioni in cui ci troviamo. Abbiamo fatto con Tare e Allegri degli innesti molto importanti per la nostra struttura, con cui stiamo lavorando in maniera cooperativa e per fare in modo che questa sia una stagione di successo. Le prime sensazioni sono buone ma finché non si inizia a giocare e non si vincono le partite, poco conta”

Su cosa hanno portato Tare e Allegri Furlani ha poi aggiunto: “Sicuramente sono dei professionisti con vasta esperienza, riconosciuti per essere al top nelle loro professioni: lo dice la loro storia e la loro carriera che parla di trofei che, lo ripeto, sono la nostra ambizione. Stiamo lavorando bene assieme: bisogna poi che quando c’è il fischio finale il 23 agosto, per la prima di campionato, sia andata in un certo modo”.

Foto: X Milan