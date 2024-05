Furlani: “Infinitamente grati a Pioli. Futuro? Faremo un lavoro mirato per rendere il Milan più competitivo”

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Salernitana: “Pioli è stato infinitamente importante, i risultati li sappiamo, col mister siamo arrivati quattro volte di fila in Champions dopo sette anni che non ci andavamo e vinto uno scudetto dopo undici anni oltre alla semifinale di Champions. Il Milan di oggi è completamente diverso da quello che ha trovato quando è arrivato e per questo gli siamo infinitamente grati. La prima volta che ho parlato col mister è stata una videochiamata durante l’estate del 2020 in cui gli ho fatto i complimenti dicendogli di non ascoltare le voci, nella seconda gli ho chiesto se voleva rimanere ancora al Milan e da lì è iniziato un bellissimo rapporto con tanti momenti insieme che ricorderò per sempre”.

Su Kjaer e Giroud: “Si parlava molto di un Milan fatto di giovani dove mancava esperienza. Simon, Olivier e Zlatan hanno portato questa esperienza e leadership contribuendo a creare un gruppo fantastico che ha fatto molto bene negli ultimi anni. Siamo stati fortunati ad averli, è stata una bella esperienza e gli auguriamo il meglio per il futuro”.

Infine, sulla scelta del nuovo allenatore: “Non parlerei di nomi o di candidati, questa è una serata per celebrare Stefano Pioli. Per il Milan del futuro faremo un lavoro più mirato rispetto all’anno scorso, quando abbiamo dovuto fare un cambiamento profondo della rosa, per renderlo più competitivo”.

Foto: sito Milan