Furlani: “Il prossimo mercato sarà sicuramente diverso dallo scorso. Ma se dovremo fare innesti non saremo timidi”

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida contro la Roma in Europa League. “Il Milan si diverte molto nelle partite europee, grande entusiasmo e bellissima atmosfera. I nostri tifosi sono grandiosi e riscaldano l’ambiente, ci aspettiamo una grande partita”.

Su Cardinale:”Gerry è molto entusiasta, sempre impegnato con noi per guardare al presente e al futuro, crescere e fare bene”.

Sul futuro: “Ci focalizziamo sul presente, abbiamo una partita importante stasera, speriamo di chiudere bene la stagione”.

Sul mercato: “Lo scorso anno abbiamo dovuto fare tanti cambiamenti, quest’estate sarà sicuramente diverso, godiamoci la squadra e i risultati di oggi. Se dovremo fare qualche innesto non saremo timidi. Rimpianti? Noi tutti gli anni dobbiamo fare una squadra competitiva per vincere, non ci riesci sempre”.

Infine: “Zirkzee è un giocatore da San Siro? Lo avete visto giocare qui, quindi giudicate voi”.

