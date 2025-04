Furlani: “Il Ds? Nessuna decisione. Valutiamo un profilo che ci faccia vincere”

Giorgio Furlani, ad del Milan, ha parlato a Sky prima della sfida con la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Tre giorni fa ho commentato questa vicenda che non avremmo fatto nomi e che non era stata presa nessuna decisione. Siamo in un punto simile a quello di tre giorni fa. Non c’è nessuna novità e scelta. Siamo focalizzati nel preparare la stagione, nel scegliere la persona giusta e nei ruoli giusti”

Che identikit deve avere?”L’identikit è che sia uno che ci faccia vincere. L’importante è scegliere la persona giusta più che focalizzarci sui tempi”

Ci sarà una “italianizzazione” delle figure? Sia come Ds che come allenatore?“L’importante è che sia la persona giusta, sia competente. Chiaro che siamo nel contesto del campionato italiano con tutte le sue specificità. Una cosa che sarà valutata attentamente”

L’organigramma rimarrà con Furlani, Moncada e Ibra?”Presto per commentare su questi dettagli. Eviterei in questo momento”

Quante chance ha Conceicao di rimanere?”Sergio è il nostro allenatore, siamo focalizzati nel fare bene fino a fine stagione. Fino a prova contraria è il nostro allenatore”.

Foto: sito Milan