Furlani: “Fonseca? Nessun panico. Siamo tutti con lui, sia noi che la squadra”

Intervenuto in conferenza stampa per la presentazione di Tammy Abraham, l’amministratore delegato, Giorgio Furlani, ha così parlato dell’avvio dei rossoneri di Paulo Fonseca: “Avremmo preferito fare 9 punti nelle prime 3 partite, è ovvio. Ma non c’è nessun tipo di panico, eviterei di parlare di partite importantissime o altre cose di questo tipo. Siamo soddisfatti del lavoro del mister in preparazione, siamo tutti con lui, siamo a suo supporto e anche la squadra è con lui”.

Foto: sito Milan