Furia Lotito: “Serve una svolta o salteranno delle teste molto presto”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha espresso la sua furia dopo la sconfitta della squadra contro la Salernitana nell’anticipo di sabato. Attraverso le pagine del Messaggero, il numero uno biancoceleste ha lanciato un messaggio deciso indirizzato alla squadra, all’allenatore Maurizio Sarri e all’intero ambiente laziale. La delusione per il risultato ha spinto Lotito a comunicare chiaramente la sua insoddisfazione e le sue aspettative per il futuro della squadra.

Le sue parole: “Abbiamo perso una partita undici contro uno (riferendosi a Candreva) e non si può continuare così. Serve una svolta subito o salteranno delle teste molto presto. Io sto in Molise per un convegno, ma ho dato le indicazioni a Fabiani, che sa cosa fare e ha carta bianca su tutto”.

Dichiarazioni nette e senza alcun tipo di allusione. Momento difficile per l’ambiente Lazio che presto dovrà fare i conti con gli impegni europei.

Foto: Sito Ufficiale Lazio