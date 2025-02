Fuorigioco di Gimenez, reti inviolate tra Milan e Verona

Parità all’intervallo tra Milan e Hellas Verona all’intervallo: 0-0. La prima occasione della gara arriva dopo appena 2′ con Sarr sfugge a Thiaw sulla destra e serve Duda: piatto destro centrale, Maignan non trattiene e palla in angolo. Al 25′ Reijnders si mette in proprio, salta un uomo e scarica un destro infido che Montipò devia in angolo. Al 33′ Gimenez batte in uscita Montipò, ma l’assistente ferma la gioia del centravanti messicano per posizione di fuorigioco.

Foto: Instagram Milan