Funerali Mazzola, Marotta: “Gli insegnamenti che ci ha lasciato rappresentano una palestra di vita per il futuro”

21/09/2026 | 15:47:10

Beppe Marotta ha lasciato delle dichiarazioni a minuti dal funerale di Sandro Mazzola, scomparso all’età di 83 anni. Le parole del presidente dell’Inter: “Noi oggi abbiamo il dovere di preservarne la memoria e i suoi contenuti, da trasmettere obbligatoriamente a tutti i giovani, non solo quelli del nostro settore giovanile. Gli insegnamenti che lui ha lasciato rappresentano una palestra di vita per il futuro. Una leggenda dell’Inter che se ne va, ha generato emozioni per chi è appassionato di sport. Abbiamo questo dovere di conservazione e trasmissione, perché in Mazzola si possono trovare tanti elementi che possono caratterizzare gli uomini del domani: umiltà, cultura del lavoro, senso d’appartenenza. Un viatico importante per il mondo giovanile”.

Foto: Sito Inter