Funerali di Beccalossi: centinaia di persone presenti per l’ultimo saluto all’ex calciatore

08/05/2026 | 15:13:45

Si sono tenuti in queste ore nella chiesa della Conversione di San Paolo in provincia di Brescia i funerali per Evaristo Beccalossi, l’ex calciatore tra le altre di Brescia e Inter è scomparso nella notte tra il 5 e il 6 maggio all’età di 69 anni. A rendergli omaggio all’esterno della chiesa si sono presentate centinaia di persone, presente anche una delegazione nerazzurra, sul feretro sono state posate una maglia dell’Inter e una dell’Union Brescia in ricordo della sua carriera.

Foto: Sportitalia